حزب الاجتماعى الحر يدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة: "شعبك معاك"

أعلن حزب الاجتماعي الحر؛ برئاسة الدكتورة المستشارة عصمت الميرغني، دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، من أجل استمرار الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع.

راعى العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان

ووجهت الدكتورة المستشارة عصمت الميرغني، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "راهن على شعبك.. شعبك معاك، حتلاقينا في ضهرك.. نشد من أزرك.. راهن علينا.. ولن تندم أبدا.. راهن علينا.. ولن نخذلك.. يا راعى العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان".

مساندة وتأييد ودعم حزب الاجتماعي الحر للرئيس

وقالت الميرغني، في تصريحات لها، اليوم: إن مساندة وتأييد ودعم حزب الاجتماعي الحر، للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة يعود إلى الكثير من الأسباب؛ لعل أبرزها استكمال الإنجازات التي تتم على كل شبر في أرض مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي كان آخرها القرارات التي اتخذها الرئيس السيسى وتتمثل في رفع مستوى المعاشات ورفع الإعفاء الضريبي عن صغار الموظفين، ونحن في الحزب الاجتماعي الحر نأمل في المزيد من قرارات تدعم المواطن المصري بصورة مباشرة.

يأتي هذا فيما يواصل المواطنون توافدهم المكثف على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد توكيلات المواطنين "التأييدات الرئاسية"، شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعت جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا سن 18 عاما، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية والمدرجين في قاعدة بيانات الناخبين لهم الحق في التصويت، وأعفى القانون الضباط وأعضاء الأساسيين والفروع والقوات المسلحة الإضافية وضباط الشرطة والمسئولين من أداء هذا الواجب طوال فترة خدماتهم.

موعد الانتخابات الرئاسية 2023

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يومي 10، و11 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصر

فيما تم تحديد إجراء الانتخابية الرئاسية خارج مصر في يوم 1، 2و، و3 ديسمبر 2023.