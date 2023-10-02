الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس البرلمان الليبى يتسلم قانون انتخاب الرئيس.. والبرلمان يعد بتحقيق المساواة

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، أمس، من النائب جلال الشويهدي.

وأضاف عقيلة، خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، اليوم، أن القانون تم إقراره من اللجنة المشتركة (6+6)، مشيرًا إلى أنه بحسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة، وذلك وفق بوابة الوسط الليبية.

واعتبر عقيلة صالح أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد، معربا عن شكره اللجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات والمكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري على إنجاز هذا العمل، معتبرا أن هذا القانون سيكون أساسا لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

انطلاق الجلسة

كان المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أعلن في وقت سابق اليوم، انطلاق جلسة مجلس النواب اليوم في مقره بمدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وأوضح المريمي أن البند المطروح على جلسة البرلمان اليوم يتضمن قوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة المكون من مجلس نواب ومجلس شيوخ.

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عقيلة صالح يجتمع مع "شباب ليبيا" ويناقشون قوانين الانتخابات

عقيلة صالح يجتمع مع "شباب ليبيا" ويناقشون قوانين الانتخابات

سبق أن التقى عقيلة صالح وفدا من شباب ليبيا يمثل كل المناطق الليبية لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا وآخر المستجدات السياسية في ليبيا، كما قدم الوفد مقترحًا حول إنشاء جسم شرعي يمثل الشباب في ليبيا.

كما أكد الوفد دعمه ومساندته لصالح ولمجلس النواب بأنهما يمثلان السلطة الشرعية والتشريعية في ليبيا.

كما طالب الوفد بإصدار قوانين انتخابات الرئيس والبرلمان وتشكيل حكومة واحدة للعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأن الشباب في ليبيا داعمون لمجلس النواب لإصدار هذه القوانين وتشكيل الحكومة.

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