9 سنوات إنجازات.. خطوط المترو تنقل 5 ملايين راكب يوميًا

عملت الدولة منذ عام 2014 وحتى عام 2023، على توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال مشروعاتها وعلى رأس تلك المشروعات مشروعات مترو الأنفاق والجرار الكهربائي، حيث تم إنفاق 1.100 مليار جنيه في عدد 3 خطوط مترو خط قطار كهربائي lrt، ومونوريل شرق النيل، بموجب 123 محطة و220 قطارا، حيث يتم نقل 5 ملايين راكب يوميا، بعدما كان يتم نقل 2.5 مليون راكب منذ عام 2014 بموجب 106 قطارات فقط.

ومن المتوقع وصول خطوط المترو إلى 5 خطوط مترو- وقطار كهربائي و2 خط مونوريل وشبكة قطار سريع – مرتو الإسكندرية وترام الرمل، بطول 2700 كم وعدد 334 محطة و672 قطارا و13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا.

ووفقا لتقرير لوزارة النقل، فمنذ 2014 لـ 2023 تم توريد عدد 62 قطارا جديدا للخطين الأول والثاني وإعادة تأهيل 35 قطارا بالخط الثاني ومن المخطط تطوير وتأهيل شامل للخطيت تنتهي بحلول عام 2030.

الخط الثالث للمترو يستوعب نقل 1.5 مليون راكب يوميًا

ويبلغ طول الخط الثالث للمترو بعد إضافة المحطات لـ 41.2 كم، بعدد 34 محطة و81 قطارا بإجمالى ركاب 1.5 مليون راكب يوميا، أما الخط الرابع، فبطول 46.5 كم، وعدد 41 محطة، وعدد 23 قطارا/ ويستوعب نقل 1.5 مليون راكب يوميا.

أما عن المشروعات الأخرى التي وفرتها الدولة في قطاع الأنفاق، فتم العمل على إنشاء مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول 105 كم، وعدد 19 محطة و30 قطار والطاقة الاستيعابية مليون راكب يوميا.

ومن ضمن المشروعات أيضا مشروع مونوريل شرق النيل بطول 100 كم، وعدد 25 محطة، و70 قطارا والطاقة الاستيعابية له 500 ألف راكب يوميا، حيث قامت وزارة النقل بالاعتماد بشكل أساسي على إرساء مفهوم جديد لتعظيم النقل الجماعي من خلال إنشاء وسائل متطورة للنقل الجماعي بالجر الكهربائي وإنشاء محطات تبادلية لتنفيذ فكرة النقل متعدد الوسائط وتطبيق التذكرة الموحدة بجميع وسائل النقل الجماعي.

وبلغ طول شبكة القطار الكهربائي السريع 2000 كم، بعدد 60 محطة وعدد 41 قطارا سريعا وعدد 94 قطارا إقليميا و40 قطار بضائع.