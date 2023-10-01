الخط الثالث للمترو يستعد لإطلاق خدمة السكوتر فى 4 محطات

قالت مصادر خاصة فى الهيئة القومية للأنفاق إن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية "آر. إيه. تي. بي"، ستطلق خلال ساعات خدمة جديدة داخل محطات المترو للخط الثالث، حيث تعاونت مع شركة رابيت موبيليتي Mobility Rabbit لتوفير وسيلة مواصلات كهربائية حديثة وسريعة خارج بعض محطات خط المترو الأخضر الثالث وهي السكوتر الكهربائي والتي تتوافر للانتقال من وإلى عدد من محطات الخط الأخضر الثالث.

خدمة السكوتر متوفرة في 4 محطات

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الاتفاق يأتي في إطار الدعم الكامل وتوجيهات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق لتشجيع المشروعات التي تعزز شبكة المواصلات العامة والاستدامة في المدن، ويوفر خدمة السكوتر بسعر مخفض، بجانب 4 من محطات الخط الأخضر الثالث وهي هليوبوليس والأهرام وكلية البنات وصفاء حجازي خلال الفترة التجريبية للخدمة، والتي تستمر على مدى 3 أشهر بدءًا من الأحد 1 أكتوبر 2023، وذلك للتأكد من حصول عملاء الشركة على خدمة متكاملة توفر جهد الركاب وتتوافق مع اتجاه الدولة للعمل نحو الاستدامة في كل المجالات وتستهدف فئة الشباب بصفة رئيسية لاستثمار قدرتهم على استخدام التكنولوجيا ولمساعدتهم فى تخفيض التكلفة اليومية لانتقالاتهم.

محررة الدستور



مصادر: الشركة الخاصة بإدارة الخط الثالث للمترو تحرص بشكل مستمر على توفير خدمات مميزة لجمهور الركاب

وتابعت المصادر أن الشركة الخاصة بإدارة الخط الثالث للمترو تحرص بشكل مستمر على توفير خدمات مميزة لجمهور الركاب، وذلك بناءً على توجيهات وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، ومن ضمن تلك الخدمات خدمة السكوتر التي ستوفر على المواطن المصري إمكانية التنقل بين المناطق بسهولة ويسر، خاصة أن السكوتر يتم استقلاله من خارج المحطة ويتم تركه عند أقرب منطقة فى محيط المنطقة التي تم استقلاله منها.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق تحرص بشكل مستمر على عمل مبادرات وفعاليات داخل الخط الثالث للمترو، وذلك من أجل التفاعل مع جمهور الركاب خاصة مع وجود عدد ضخم من الركاب في هذا الخط.