الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حكاية وطن| الأسرع والأقل تكلفة.. 9 سنوات من تطوير مترو الأنفاق

مترو الانفاق
مترو الانفاق

يعتبر مشروع مترو الأنفاق من أهم التطورات التى حدثت فى مصر خلال الـ9 سنوات السابقة، حيث أولـت وزارة النقـل أهميـة خاصـة لتطويـره باعتبـاره مـن أهـم المشـروعات التنمويـة التـي تخـدم المواطـن، فهو أسرع وأقل  تكلفـة، ويسـهم فــي تقليــل التكــدس المــروري مــن خــلال نقــل مــا يقــرب مــن 5.4 مليــون راكــب يوميـا عـام 2023 ومنـذ عـام 2014، نفـذت الدولـة مـا يقـرب مـن 27 مشـروعا بتكلفـة تصــل إلــى 700 مليــار جنيــه حتــى عــام 2024، بمشــروعات شــملت قطــاع متــرو الأنفاق والجــر الكهربائــي.

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خلال السنوات الماضية تم ما يلي:

- افتتـاح المرحلتيـن الأولـى والثانيـة وأجـزاء مـن المرحلـة الثالثـة والمرحلـة الرابعـة من مترو الأنفاق.

- تطور بالخــط الثالــث لمتــرو الأنفــاق الــذي يمتــد مــن إمبابــة والمهندســين وصــولا للمحطــة التبادليــة عدلــي منصــور، وهــو يتــم تنفيــذه علــى أربــع مراحــل.

- توريد 25 قطارا مــن إجمالي 32 قطــار مكيف للتشــغيل علــى الخط الثالث للمتــرو  المرحلتيــن الثالثــة والرابعــة  بتكلفــة 9،8 مليــارات جنيــه ودخول 20 قطارا منها الخدمة.

- تنفيـذ المرحلـة الأولى مـن الخـط الرابـع "أكتوبـر- الفسـطاط" بطـول 19 كـم وعــدد 16 محطــة.

- من المقرر أن تستوعب طاقة شبكة خطوط مترو القاهرة الكبرى حوالي 5.13 مليون راكب يوميا بحلول عام 2030، ولن تكون القاهرة الكبرى فقط صاحبة النصيب الأوحد من مترو الأنفاق فيجرى الآن التخطيط لإنشاء مترو أنفاق بالإسـكندرية والقليوبيـة والدقهليـة.

إدارة وتشغيل مترو الأنفاق أخبار مترو الأنفاق مترو الأنفاق إدارة تشغيل المترو المترو

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