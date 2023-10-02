الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شقيقين فى حريق شقة سكنية بكفر الشيخ

حريق
حريق

لقى طفلان شقيقان مصرعهما في حريق بمنزل أسرتهما بالعزبة الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى إخمادها، ونقل جثمانى الطفلين، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

txt

كيف تعاملت الشبكة الوطنية للطوارئ مع حريق مديرية أمن الإسماعيلية؟

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة والإسعاف، بلاغا بنشوب حريق بمنزل بالعزبة الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ، والتهم الحريق جزءا من محتويات الوحدة السكنية، وأصيب الطفلان بحروق متعددة، واختناق أدى لمصرعهما.

وتبين أن الشقيقين، محمد طارق إبراهيم طارق 3 سنوات، وإبراهيم طارق 4 سنوات، وتم إيداع جثمانيهما بمشرحة كفر الشيخ العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

حريق بمنزل كفر الشيخ غرفة العمليات بمديرية الصحة الوحدة السكنية النيابة العامة مستشفى كفر الشيخ العام

مواد متعلقة

السيطرة على حريق داخل محل تجارى فى العتبة

آخر أخبار حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. المحافظ يطمئن على حالة المصابين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

المعاينة: السرعة الزائدة وراء حادث ميكروباص التجمع

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حقيقة انقطاع الانترنت في العالم .. وظاهرة العاصفة الشمسية 2023

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً