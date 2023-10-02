مصرع شقيقين فى حريق شقة سكنية بكفر الشيخ

لقى طفلان شقيقان مصرعهما في حريق بمنزل أسرتهما بالعزبة الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى إخمادها، ونقل جثمانى الطفلين، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة والإسعاف، بلاغا بنشوب حريق بمنزل بالعزبة الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ، والتهم الحريق جزءا من محتويات الوحدة السكنية، وأصيب الطفلان بحروق متعددة، واختناق أدى لمصرعهما.

وتبين أن الشقيقين، محمد طارق إبراهيم طارق 3 سنوات، وإبراهيم طارق 4 سنوات، وتم إيداع جثمانيهما بمشرحة كفر الشيخ العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.