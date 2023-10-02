الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "التجمع" يُعلن اسم المرشح الذى سيؤيده فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

حزب التجمع
حزب التجمع

يُعلن حزب التجمع، برئاسة النائب سيد عبدالعال، عن اسم المرشح الرئاسى الذي سيؤيده في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال مؤتمر صحفي، في تمام الساعة 6 مساء اليوم الإثنين بمقر الحزب بالقاهرة “1 شارك كريم الدولة.. ميدان طلعت حرب”، وأسباب التأييد.

وبحسب بيان للحزب، يأتي ذلك بعد أن قررت الأمانة العامة لحزب التجمع في اجتماعها السبت الماضي، تفويض الاجتماع المشترك بين المكتب السياسي، والهيئة البرلمانية للحزب، وقيادة اتحادي الشباب والنساء، في إصدار بيان يحدد الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

هل سيدفع التجمع بمرشح رئاسي؟

وأشار النائب سيد عبدالعال، إلى أنه لن يكون هناك مرشح في الانتخابات الرئاسية من حزب التجمع، ولكن دعم مرشح ما ستحسمه الأمانة العامة للحزب وسيكون على أساس الأهداف الوطنية المطلوب توافرها فيه، منها الحفاظ على هيبة الدولة واستقرارها، والتصدي لكل مخططات إضعافها.

وكان قد أشاد حزب التجمع، بتأكيد الرئيس السيسي، موقفه الرافض عودة جماعة الإخوان الإرهابية إلي المشهد المصري مرة أخرى.

وقال عماد فؤاد، المتحدث الإعلامي للحزب، في بيان، إن وجود الرئيس على رأس الحكم يمثل أحد أهم الضمانات لحماية مصر من خطر الجماعة الإرهابية، ومن يدعمها من بعض القوى الخارجية بكل أشكال الدعم السياسي، والإعلامي، والمالي، واللوجستي.

وأشار "فؤاد" إلى الموقف الثابت لحزب التجمع الرافض لفكر الإخوان باعتباره المنطلق الرئيسي لكل الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، ما أكده الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، بوصفه لفكر "الإخوان" بأنه "غير قابل للحياة ويتصادم معها".

ودعا مساعد رئيس التجمع كل الأحزاب، والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، للقيام بدورهم في توعية المواطنين بالأخطار المحيطة بمصر، وتفويت الفرصة على مخططات هدمها وتقسيمها، وإشاعة الفوضى استغلالًا للأزمة الاقتصادية الراهنة.

المرشح الرئاسي حزب التجمع الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي الإخوان الإرهابية

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