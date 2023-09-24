الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب التجمع: لن يكون هناك قبول لأشخاص تدعمها الجماعة الإرهابية في الانتخابات

النائب سيد عبدالعال
النائب سيد عبدالعال

علق النائب سيد عبدالعال، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب التجمع، على قرار الحزب بدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن حزب التجمع فوض المكتب السياسي والهيئة البرلمانية لتحديد الموقف من انتخابات الرئاسة.

وأضاف أن الحزب لن يسمح للجماعة الإرهابية أو حلفائها أو من يرى أن الجماعة الإرهابية لها مشروع وطني بالظهور في المشهد، لأن الفكرة واحدة، مشيراً إلى أن هيبة الدولة المصرية تم كسرها في فترة حكم الاخوان.

ولفت إلى أن الحزب جزء من الحالة السياسية التي يعيشها جميع الأحزاب، وأن الحزب يتحدث برؤيته التي يؤثر فيها أعداد كبيرة من الشعب المصري كتيار سياسي كامل، للحفاظ علي هيبة الدولة.

الانتخابات الرئاسية سيدعبدالعال حزب التجمع دي ام سي

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