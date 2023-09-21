"الباز" عن انتخابات الرئاسة: نحتاج جدية فى النقاش ومتابعة الأخبار

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الاستعدادات لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "إننا لدينا قدرة غير طبيعية ومطلقة للنقاش والجدال وتفريغ الأمور من مضمونها، وهذا كان له أثر سلبي في تسطيح الأمور"، مضيفًا: "أمامنا فرصة الآن نفكر ونرى ماذا نحتاج في الفترة المقبلة".

الباز: التجربة منذ 2013 تجربة المصريين كلهم وليس الرئيس وحده

وأضاف: "الشعب المصري عاش تجربة خلال العشر سنوات الماضية، وكلنا كنا جزءًا رئيسيًا منها وعندما نُقيم ما فعلناه، فالتجربة منذ 2013 وحتى الآن ليست تجربة الرئيس وحده أو الحكومة ولكنها تجربة الشعب كله".

وأشار إلى أن "التقييم لا بد أن يكون موضوعيًا لكي نحدد الطريق الذي سنختاره لنكمل ما بدأناه خلال السنوات الماضية"، موضحًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى جدية في متابعة الأخبار وجدية في التعليق على هذه الأخبار وجدية في النقاش حول المستقبل، وهذا سيترتب عليه أن نختار اختيارًا صحيحًا.