محمد الباز: هناك معطيات إيجابية على الأرض تجعلنا نغيّر فكرتنا عن المشاركة بالانتخابات

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي تم عقده أمس، قائلًا: "بهذا المؤتمر دخلنا في مرحلة الجد. نحن أمام انتخابات مهمة جدًا والجميع يجب أن يكون معنيًا بها بصرف النظر عن المرشح الذي سيفوز في النهاية".

وأضاف محمد الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "أيام ويتم إعلان جدول انتخابات الرئاسة. نحن أمام عمل نستطيع تحويله إلى عمل سياسي جاد وراقٍ جدًا إذا أخذنا المسألة بجدية".

محمد الباز: علاقة المصريين بالانتخابات بها بعض التشوهات بسبب الإرث السياسي الطويل

وأشار إلى أن علاقة المصريين بالانتخابات بها بعض المشاكل أو التشوهات بسبب الإرث السياسي الطويل بداية من انتخابات الفصل في المدرسة إلى الانتخابات الرئاسية وسبب ذلك في الغالب وجود أزمة ثقة.

وتابع: "تيجي تكلم واحد يقولك إحنا هنروح نعمل إيه ما هما هيعملوا اللي هما عاوزينه في الآخر، الفكرة دي لا بد أن تتغير بناء على معطيات في الواقع، هناك معطيات على الأرض تجعلنا نغير هذه الفكرة تحديدًا بعد الحراك الذي حدث في 2011 ثم ثورة 30 يونيو العظيمة في 2013 التي مكّنت المصريين من استعادة بلدهم وجعلت لهم دورًا في تغيير وضع واختيار وضع جديد للبلد".

وأردف: "30 يونيو 2013 أعطت هذه الحيثية فلا يجب أن تتنازل عنها أبدًا، أعطت المصريين القدرة على اكتشاف أنفسهم، فالبعض وقتها استسلم لجماعة ليست لها علاقة بالحكم أو الوطنية ولا تصور ولا كفاءات ولا يستطيعون حكم دولة بحجم مصر ولا أي دولة آخرى حتى، لكن المصري رفض الاستسلام وقرر تغيير الوضع".

وواصل أن المصري تحرك بسرعة واختار دولة ورئيسًا، وهذا يعني أن المواطن المصري لديه القدرة الصحيحة على الاختيار فلا يجب أن تننازل أبدًا عن هذا الحق وهذه الميزة، مشيرًا إلى أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر تمهيدي للكشف عن اختصاصات الهيئة ودعوة الناس للمشاركة.

وأوضح أن المؤتمر الأساسي والرئيسي سيكون يوم 25 سبتمبر لكي يتم إعلان جدول الانتخابات الرئاسية.