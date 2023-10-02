لليوم الرابع.. التفتيش على شركات تداول بيض المائدة بـ5 محافظات

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع السيد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والدواجن، واللواء محمد فتح الله، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول بيض المائدة.

توجيه ضربات لمحتكرى بيض المائدة

فقد وردت معلومات عن بعض شركات تداول بيض المائدة بمحافظات القليوبية والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية التي تبيع بيض المائدة بأسعار مبالغ فيها ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسية والاتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن. فقد تم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجان رقابية من الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وداهمت مخازن بيض المائدة، وبالتفتيش تبين وجود كميات من أطباق بيض المائدة مخزنة بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وما يتم بيعه منها يباع بأسعار مرتفعة مبالغ فيها وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع.

اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين

وقال بيان للوزارة أنه تم رصد واقعة رفع الأسعار، وهي مخالفة للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبي المباشر على استدامة المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة. وقد اتخذت الوزارة كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وتم إحالة الواقعة على النيابة العامة فورًا.

قاد الحملات اللواء محمد رجائي، واللواء عبد العال المناوي، واللواء حازم العراقي، والعقيد خالد أبو طالب، والعقيد محمود إبراهيم، والرائد عمرو عثمان من الإدارة العامة لمباحث التموين، والمهندس إيهاب فاروق، والدكتور إبراهيم سعود، والمهندس يسرى الطويل، والمهندس محمد علي، والدكتور حسام عبد الرازق، والمهندس حمدي سويلم، والمهندس علي عميرة، والمهندس مسعود راشد من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والباحث القانوني عبد الله الحصري، والباحث القانوني عمرو فتحي من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى أبو رية مأمور الضبط، وبعض قادة الجهات المشاركة من المحافظات.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على استمرار حملات التفتيش والرقابة الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكل الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كل أرجاء الجمهورية، دون توقف وستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225- 01551183224.