ثروة المشاهير.. كيف يستثمر النجوم أموالهم حول العالم؟

يبدو أن المغنية الأمريكية كاتي بيري تفكر في إرثها حيث باعت الفنانة (38 عامًا) مؤخرًا جزءًا من حقوقها الموسيقية لشركة Litmus Music بموجب شراكة إبداعية، وقالت مجلة بيلبورد إن قيمة الاتفاقية تبلغ 225 مليون دولار وتمثل أكبر صفقة كتالوج لهذا العام لفنان واحد.

تبلغ ثروة بيري الآن 340 مليون دولار بعد البيع، وهى واحدة من أغنى النساء العصاميات في الولايات المتحدة، وفقًا لتقديرات مجلة فوربس، وباعت المغنية المولودة في كاليفورنيا ما يعادل أكثر من 65 مليون ألبوم بما في ذلك الوحدات المادية والرقمية ووحدات البث المباشر، وفقًا لقاعدة بيانات الموسيقى Chartmasters.

ديبيكا

استحوذت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون على حصة لم يكشف عنها في سلسلة القهوة الهندية المتخصصة بلو توكاي، وقالت بادوكون:"لقد تابعنا نمو العلامة التجارية عن كثب خلال العقد الماضي ولاحظنا رؤيتهم والتزامهم بالجودة والابتكار، وبالتالي نحن سعداء بالشراكة معهم".

تبلغ ثروة بادوكون (37 عامًا) 5 مليارات روبية هندية (60 مليون دولار) وأصبحت واحدة من الممثلات الأعلى أجرا في الهند منذ أن ظهرت لأول مرة في فيلمها عام 2006، وفقا لصحيفة DNA الهندية، وقد ظهرت منذ ذلك الحين في ما يقرب من 40 فيلما بما في ذلك فيلم Pathaan هذا العام مع شاروخان.

هدى قطان

تعد رائدة أعمال التجميل هدى قطان المقيمة في دبي من بين أكثر الشخصيات المؤثرة لهذا العام، حيث حققت أرباحًا بلغت 13 مليون دولار على مدار الـ 12 شهرًا الماضية وفقًا لتجميع جديد أجرته مجلة فوربس، وتصنف المجلة قطان في المرتبة 15 على قائمتها السنوية لمبدعي وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد دفعها نجاحها إلى إطلاق العلامة التجارية لمستحضرات التجميل هدى بيوتي مع شقيقتيها منى وعلياء تُباع العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المتاجر الكبرى مثل هارودز وسيفورا.

كريستيانو رونالدو

يستثمر نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو الآن في رياضة الباديل، وهي رياضة المضرب التي أصبحت شائعة خلال الوباء، حيث فاز المواطن البرتغالي مع رجل الأعمال فيليبي دي بوتون الشهر الماضي بمناقصة لبناء مجمع Cidado do Padel في بلدية أويراس في منطقة العاصمة لشبونة، وسوف يستثمرون مبلغًا قدره 5 ملايين يورو (5.2 مليون دولار) لبناء 17 ملعبًا لرياضة الملاعب على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 15000 متر مربع.