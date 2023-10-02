الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

المرور
المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (69995) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(19902) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(602) مخالفة السير دون تراخيص.

(13) مخالفة موقف عشوائى.

(1238) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(4) مخالفات شروط التراخيص.

(12) مخالفة دراجات نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية قانون ولوائح المرور مخالفة مرورية مخالفة تجاوز السرعة

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