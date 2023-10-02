الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

وصل، منذ قليل، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية،  إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد الموقع، ووجه بتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

فريق من الأدلة الجنائية يصل الإسماعيلية لمعاينة حريق مديرية الأمن

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلًا عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.

وكان حريق هائل اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في مديرية أمن الإسماعيلية، فيما انتقل عدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من مبنى المديرية.

ونجحت قوات التدخل السريع في إنقاذ عدد من الموجودين في مديرية أمن الإسماعيلية من الضباط والجنود، بينما أصيب عدد من الموجودين في المديرية بحالات اختناق، وتم نقلهم عبر الإسعاف للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وزير الداخلية مديرية أمن الاسماعيلية حادث حريق حريق الإسماعيلية آخر حوادث الإسماعيلية

مواد متعلقة

حكاية وطن.. الداخلية حرصت على تبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة دوليًا وإقليميًا

حكاية وطن.. الداخلية عززت الحماية لحقوق المواطنين فى كل مراحل العمل الأمنى 

حكاية وطن.. وزارة الداخلية اهتمت بالعدالة الجنائية بكافة أبعادها

حكاية وطن.. الداخلية خاطبت جميع أعضاء هيئة الشرطة للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان

نسيج الوطن.. أئمة الأوقاف وقساوسة الشروق يدعمون "السيسي" بتوكيلات الترشح للرئاسة

في أول أيام الدراسة.. وزارة الداخلية تصطحب أبناء الشهداء وتهديهم حقائب مدرسية

لاستكمال مسيرة التنمية.. أهالى الزاوية الحمراء يحررون توكيلات دعم الرئيس السيسى

دعمه واجب وطنى.. أهالى مصر الجديدة أمام الشهر العقارى لتأييد الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حرب أمريكية على مصر

فريق من الأدلة الجنائية يصل الإسماعيلية لمعاينة حريق مديرية الأمن

وزير الداخلية يتفقد موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية