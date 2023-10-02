وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وصل، منذ قليل، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد الموقع، ووجه بتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلًا عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.

وكان حريق هائل اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في مديرية أمن الإسماعيلية، فيما انتقل عدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من مبنى المديرية.

ونجحت قوات التدخل السريع في إنقاذ عدد من الموجودين في مديرية أمن الإسماعيلية من الضباط والجنود، بينما أصيب عدد من الموجودين في المديرية بحالات اختناق، وتم نقلهم عبر الإسعاف للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.