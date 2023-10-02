حكاية وطن| إنشاء الكبارى وتطوير محاور النيل.. مصر تزدهر فى عهد السيسى

تنوعت مجهودات مصر فى مشروعات الطرق والمحاور خلال الـ9 سنوات الماضية، وقد أوضح كشف حساب حكاية وطن التفاصيل الكاملة للمحاور التى اهتمت بها الدولة المصرية خلال الـ 9 سنوات الماضية منها محاور النيل وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات، بالإضافة إلى تطوير الكباري وزيادة أعدادها من 2014 حتى الآن.

وترصد الدستور خلال السطور المقبلة تفاصيل هذه المشروعات.

_ محاور النيل

يهـدف إنشـاء محـاور النيـل إلـى ربـط شـبكة الطـرق شـرق وغـرب النيـل مـن خـلال إنشـاء محـور عرضـي تنمـوي متكامـل وليـس مجـرد كوبـري فقـط لعبـور النيـل، وتقليـل المسـافات البينيـة بيـن المحـاور إلـى 25 كـم بما يسـهم فـي خطـة التنميـة الشـاملة لقطاعـات الدولـة المختلفـة (صناعيـة - زراعيـة - سـياحية - عمرانيـة - تجاريـة) وخفـض معـدلات الحـوادث وتقليـل زمـن الرحلات وتوفيـر اسـتهلاك الوقـود.

_ تطويـر الطـرق المحليـة داخـل المحافظـات

جرى ذلـك فـي إطـار اهتمـام الدولـة بتطويـر ورفـع كفـاءة الطـرق المحلية داخـل المحافظات وعـدم الاقتصار على شـبكة الطـرق الحـرة والسـريعة والرئيسيـة؛ بهـدف تحسـين مسـتوى جـودة الطـرق الداخليـة وتسـهيل حركـة تنقـل المواطنيـن، وقـد تـم التخطيـط لرفـع كفـاءة 125 ألـف كـم علـى مسـتوى الجمهوريـة، تـم إنجـاز 36 ألـف كـم منهـا.

_ إنشـاء وتطويـر الكبـاري

شـهدت السـنوات الماضيـة تطـورًا ملحوظًا في تطوير الكباري والأنفاق ضمـن المشـروع القومـي للطـرق؛ فقـد بلـغ إجمالـي عـدد الكبـاري علـى مسـتوى الجمهوريـة 39619 كوبـري فـي عـام 2020، منهـا 1848 كوبـري تابـعًا للهيئـة العامـة للطـرق والكبـاري والتـي شـهدت تطـورًا ملحوظًـا خلال الفتـرة مـن 2014-2020، مـن خلال إنشاء 1536 كوبـري عـام 2014 وتسـتهدف الـوزارة إنشـاء 365 كوبـري بحلـول عـام 2030 ليصبـح عـدد الكبـاري 2800 كوبـري، وتقـدر التكلفـة المخطـط لهـا لتنفيـذ 1000 كوبـري ونفـق خلال الفتـرة المقبلـة نحـو 140 مليـار جنيـه.