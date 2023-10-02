الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقدم للمسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة التعويضية

البحث العلمي
البحث العلمي

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه سيتم اعتبارًا من اليوم تلقى أفكار ومقترحات مبتكرة على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي، لاستقبال حلول مبتكرة في المسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة الطبية التعويضية (الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة). 

 وهي تعد مسابقة قومية بالتعاون مع وزارة الدفاع. وعلي جميع المهتمين من الطلاب في كافة المراحل التعليمية، وأعضاء هيئه التدريس بالجامعات المصرية بكافة أنواعها، وأعضاء هيئه البحوث بالمعاهد والمراكز البحثية المصرية، والشركات العاملة داخل جمهورية مصر العربية التقدم للمسابقة من خلال الرابط التالي http://submission.asrt.sci.eg/  في موعد اقصاة 1/12/2023 طبقًا للشروط المعلنة على الموقع.

 جوائز مالية لأفضل ثلاث تصميمات

 وسوف تمنح الأكاديمية جوائز مالية لأفضل ثلاث تصميمات من كل جهاز في المجالات المحددة علي الموقع الرسمي للأكاديمية، كما ستوفر الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الدفاع دعم النماذج الأولية لأفضل رُسُوم هندسية في حال التأكد من الجدوى الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المسابقة يرجى زيارة موقع بنك الابتكار المصري www.eib.eg

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39 متسابقا تقدموا لمسابقة تصميمات الأجهزة الطبية التعويضية 

وأوضح البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمي صباح اليوم أنه بلغ عدد المتقدمين في المسابقة القومية الأولي لتصميمات الأجهزة الطبية التعويضية 39 متسابق، وهي المسابقة التي تم الإعلان عنها في 4 سبتمبر 2021 بالتعاون مع وزارة الدفاع.

 وتم الإعلان عن 7 فائزين بإجمالي جوائز مالية قيمتها 310 ألف جنيه مصري مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ونظمت الأكاديمية احتفالية لتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية في فبراير 2022، وقد تم بتوزيع الجوائز علي الفائزين بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية.

البحث العلمي الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي المسابقة القومية الثانية المراحل التعليمية المراكز البحثية المصرية

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