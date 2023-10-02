8 مصابين في انقلاب سيارة "ميكروباص" ببني سويف

أصيب 8 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقي بالقرب من نفق بياض العرب شمال محافظة بنى سويف.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق بياض العرب اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، حيث أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى.

إنتقال 4 سيارات إسعاف

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين وهم مصطفى خلف، 33 سنة، مقيم بمركز بنى مزار محافظة المنيا، مصابًا بهبوط فى السكر، وعادل شعبان، 33 سنة، مهندس، مصابًا بكدمات وسحجات، ومينا يوسف، 27 سنة، عامل، مصابا بكدمات وسحجات، واحمد محمد محمود، 31 سنة، عامل، مصابا بكدمات وسحجات، وثناء احمد محمد، عامين، مصابة بكدمات وسحجات، ونجاة حبيب، 20 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات، ومالك موسى، 8 شهور، مصابة بكدمات وسحجات، واحمد رضا، 25 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلي المستشفي

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص، فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بشرق النيل بمحافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بشرق النيل، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقع ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.