وزير الزراعة: الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف بـ133 مليون دولار خلال أسبوعين

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 8 /9 /2023 حتى 21 /9 /2023، تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.

الإفراج عن الإعلاف

وأضاف وزير الزراعة، في بيان، اليوم الإثنين، أن الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار، وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار، وإضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023"، 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار.

الذرة والصويا

ولفت إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.