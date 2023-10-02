الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

مع الصباح الباكر يحرص محبين كرة القدم والعشاق معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 والقنوات الناقلة  عبر جوجل، للمتابعة الحصرية لكافة المباريات، ولتشجيع الفريق المفضل لهم.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023

وتستعرض "الدستور" مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، والقنوات الناقلة لهم في الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي وفي دوري أبطال أفريقيا وغيرها، وكذلك القنوات الناقلة، وتكون مباريات اليوم الإثنين مثيرة على كل الأصعدة، ويوجد بها جميع أنواع المباريات المحلية والمباريات الأوروبية.

وتقام مباريات بدوري أبطال آسيا وأفريقيا، كما ستظهر مباريات بالدوري الإنجليزي والإسباني والدوري الإيطالي.

مواقيت مباريات اليوم 

مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر في الدوري الإنجليزي

فولهام × تشيلسي (في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر  في الدوري الإسباني

لاس بالماس × سيلتا فيغو (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3

مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر  في الدوري الإيطالي

فيورنتينا × كالياري في ت الساعة (21:45 مصر والسعودية) - AD Sports 1 Premium

مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر في دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد × بو رانجرس (22:00 مصر والسعودية) - الوطنية الجزائرية

بعد قرار الإيقاف.. عقوبة حكم الفيديو ومساعده فى مباراة ليفربول وتوتنهام

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر في دوري أبطال آسيا

أولماليك × القوة الجوية (15:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC
ناساف × السد (19:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC
سباهان أصفهان × الاتحاد في تمام الساعة (19:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC، SSC
الشارقة × الفيصلي في تمام الساعة  (19:00 مصر والسعودية) - AD Sports Asia
الدحيل × بيرسيبوليس في تمام الساعة (21:00 مصر والسعودية) - وتذاع على قناة beIN Sports AFC
النصر × استقلال دوشنبه في تمام الساعة (21:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC، SSC.

الزمالك يتأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ومن الجدير بالذكر  أن عبر الزمالك لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على أرتا سولار بنتيجة 4-3 بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وكان فريق الزمالك خسر ذهابًا أمام فريق أرتا سولار بنتيجة 2-0.

ونجح نادي الزمالك بالتأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية عقب ريمونتادا تمت خلال شوط اللقاء الثاني، وخاصة بعد تأخر الفريق 1-0 بالشوط الأول، إلا أن لاعبي الزمالك سجلوا 4 أهداف في الـ 45 دقيقة الأخيرة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة مباريات

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