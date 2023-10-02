الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد جراحة فى الفخذ.. رئيس البرازيل يغادر المستشفى

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو

قال مكتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه غادر المستشفى، بعد يومين من خضوعه لجراحة في الفخذ على أن يقضي 3 أسابيع للتعافي بمقر الرئاسة في ألفورادا.

 

وخضع لولا لعملية جراحية في مستشفى سيريو ليبانيس الجمعة الماضية، بسبب التهاب في مفصل الفخذ الأيمن ناجم عن تآكل مؤلم للغاية في غضروف رأس عظم الفخذ.

 

وكان أطباؤه يتوقعون أن يبقى في المستشفى حتى الثلاثاء، لكنه بدأ في المشي السبت، ضمن جلسات العلاج الطبيعي. وأفاد المستشفى بأنه كان يصعد وينزل الدرج، الأحد.

 

وأخبره جراح العظام الذي أجرى العملية بتجنب الوقوف لفترة طويلة، وبأنه سيحتاج إلى استخدام مشاية في الأسابيع الأولى لأن الإجراء يؤثر على توازن المرضى.

 

تتضمن عملية تقويم المفاصل، التي تُجرى تحت التخدير العام، إزالة رأس عظم الفخذ لزراعة طرف اصطناعي.

 

وقال لولا إنه يعاني من آلام مستمرة منذ أكثر من عام، لكن ذلك لم يمنعه من السفر إلى عشرات الدول منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

 

ولن يستأنف لولا رحلاته الرئاسية إلى الخارج إلا في نهاية نوفمبر، إذ يعتزم السفر إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28).

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو المستشفى الفخذ الرئاسة

الأكثر قراءة

عاجل.. الرئيس السيسي يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يلتقى السفير الألمانى بالقاهرة

عاجل.. وزير الرى: ملف المياه يبدأ من خارج حدود الوطن

عاجل.. السيسى لـ وزير التموين: "ليه مش مسيطر على الأسعار؟".. والمصيلحى: "بتعهد هتنزل"

حرب أمريكية على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية