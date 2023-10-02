بعد جراحة فى الفخذ.. رئيس البرازيل يغادر المستشفى

قال مكتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه غادر المستشفى، بعد يومين من خضوعه لجراحة في الفخذ على أن يقضي 3 أسابيع للتعافي بمقر الرئاسة في ألفورادا.

وخضع لولا لعملية جراحية في مستشفى سيريو ليبانيس الجمعة الماضية، بسبب التهاب في مفصل الفخذ الأيمن ناجم عن تآكل مؤلم للغاية في غضروف رأس عظم الفخذ.

وكان أطباؤه يتوقعون أن يبقى في المستشفى حتى الثلاثاء، لكنه بدأ في المشي السبت، ضمن جلسات العلاج الطبيعي. وأفاد المستشفى بأنه كان يصعد وينزل الدرج، الأحد.

وأخبره جراح العظام الذي أجرى العملية بتجنب الوقوف لفترة طويلة، وبأنه سيحتاج إلى استخدام مشاية في الأسابيع الأولى لأن الإجراء يؤثر على توازن المرضى.

تتضمن عملية تقويم المفاصل، التي تُجرى تحت التخدير العام، إزالة رأس عظم الفخذ لزراعة طرف اصطناعي.

وقال لولا إنه يعاني من آلام مستمرة منذ أكثر من عام، لكن ذلك لم يمنعه من السفر إلى عشرات الدول منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

ولن يستأنف لولا رحلاته الرئاسية إلى الخارج إلا في نهاية نوفمبر، إذ يعتزم السفر إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28).