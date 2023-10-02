الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة تغيير الساعة.. موعد بداية العمل بالتوقيت الشتوى 2023/2024 وغلق المحلات والمطاعم

التوقيت الشتوى
التوقيت الشتوى

تصدر موعد تغيير الساعة وبداية العمل بالتوقيت الشتوي 2023/2024 قائمة بحث الكثير من المواطنين في مصر خلال الأيام الجارية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وتساؤل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة الأخيرة في شهر سبتمبر الماضي.

حقيقة تغيير الساعة في مصر 

وكشفت مصادر برئاسة مجلس الوزراء، حقيقة ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن حلول موعد تغيير الساعة في مصر.

وأكدت المصادر أن التوقيت الصيفي لا يزال مستمرًا حتى الآن، وأن الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2023

وحددت الحكومة المصرية، موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2023/2024 من ليلة الجمعة الأخيرة لشهر أكتوبر الجاري.

ويوافق موعد تغيير الساعة في مصر  للعمل بالتوقيت الشتوي يوم 26 أكتوبر، حيث تتأخر الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة صباحًا.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي في مصر لمدة 6 أشهر، تنتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2024 المقبل.

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مواعيد غلق المحلات التوقيت الشتوي 2023

في سياق متصل، قال خالد قاسم، المتحدث الإعلامي باسم التنمية المحلية،  إن مواعيد غلق المحلات في فصل الشتاء، سيتم تطبيقها بعد تغيير الساعة وبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية، حدد مواعيد عمل المحلات أثناء التوقيت الشتوي 2023 لجميع المحلات التجارية بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً.

وأوضح أن تمتدد الساعات الإضافية في العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية.

فيما تبدأ المطاعم والكافيهات داخل ساحات المول تبدأ من الساعة 5 صباحًا وتنتهي عند الـ 12 منتصف الليل.

وتمدد ساعات العمل لـ 1 بعد منتصف الليل أثناء العطلات الرسمية والأعياد.

وأكد قاسم على أن هذه المواعيد يستثنى منها الأفران والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة.

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