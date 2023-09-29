موعد تقديم الساعة في مصر وبدء العمل بالتوقيت الشتوي

موعد تقديم الساعة في مصر سؤال تداول بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك مع دخول فصل الشتاء.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بمحافطات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد تقديم الساعة في مصر وموعد العودة بالتوقيت الشتوى.

وتداول رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات متعددة لمعرفة موعد تقديم الساعة في مصر في الفترة المقبلة لإعادة تعديل الساعة لـ 60 دقيقة، خصوصًا مع قرب أنتهاء فصل الصيف ودخول فصل الشتاء، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها بكثر مؤخرًا وشغلت اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة موعد تقديم الساعة في مصر وموعد العودة بالتوقيت الشتوى، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية عن موعد تقديم الساعة في مصر لـ 60 دقيقة.

موعد تقديم الساعة في مصر

الجدير بالذكر، أعلن مجلس الوزراء عن موعد بداية التوقيت الصيفي 2023 في مصر منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، فمن المقرر استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 وعليه يفصلنا أقل من 30 يوم على بداية التوقيت الشتوي في مصر.

ومن المنتظر أن يتم العودة بالتوقيت الشتوى في مصر، وذلك فور انتهاء التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر القادم، وتحديدا يوم الخميس الموافق 26 اكتوبر 2023 في تمام الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة، وسيبدأ التوقيت الشتوي في مصر في منتصف ليل يوم الجمعة 27 من أكتوبر 2023 بتأخير الساعة الرسمية 60 دقيقة.

فائدة التوقيت الصيفي والشتوي

تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي، يساعد على توفير استهلاك الطاقة من خلال استخدام ضوء النهار لفترة أطول، وتخفيف حركة السير، وأيضًا العمل علي تخفيض نسب الجرائم والحوادث.

والجدير بالذكر أن توقيت الشهور الصيفية في مصر أسسه لأول مرة البريطانيون عام 1940 خلال الحرب العالمية الثانية وتوقف العمل به بعد عام 1945 ولكن تم إعادته للمرة الثانية في عام 1957 وذلك عقب توقف دام أكثر من 12 عاما.