الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. الرئيس السيسي: جاهزون لإنشاء 10 كابلات إنترنت بحرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء، تم النقاش حول الجرائم الإلكترونية، وفكرنا في تشكيل لجنة متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، بين الرؤية والإنجاز: "الموضوع ممكن يقفز، وقد لا نكون منتبهين بانعكاساته علينا سواء كمعرفة أو تطور، وعشان كده لازم نعمل التشريعات اللازمة".

 ولفت إلى أنه لا يبخل على وزارة الاتصالات بأي موارد، قائلا: "المطالب مشروعة، لأن كل جنيه بصرفه بيكون له تأثير وعائد على مصر".

وأشار إلى أن وزير الاتصالات تحدث عن أن 90% من كابلات الإنترنت البحرية في البحر المتوسط تمر عبر مصر.

وأردف: "الوزير قالي الكابلات بتتقطع، فقلت له أعمل على محور قناة السويس، قالي بقالي 20 سنة ومش قادرين، وأنا بقوله دلوقتي لو عاوز تعمل 10 كابلات أنا جاهز لان القطاع عنده فرصة والمكانة اللى توصلنا ليها حرام نفقدها".

 

عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للقضاء الجرائم الالكترونية

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