الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي يدعو الشباب للالتحاق بكليات "تكنولوجيا المعلومات": مجالها واسع وعائدها كبير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآباء والأمهات إلى ضرورة إلحاق أولادهم للتعلم واستثمار سنوات التعلم في مجال تكنولوجيا المعلومات، قائلًا: "عندي قطاع ممكن ينمو 30%".

وقال خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "لما بنطرح طرح زي دة بنفضل شايلين هم، ازاي نقنع أولادنا إن في قطاع مستنيك، لو قضيت الأربع سنوات في كلية زي الآداب أو الحقوق أنا مبقللش من قدرها ولكن فرص العمل لها ليست الأفضل، لكن لو قضيناها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ده هتلاقي فرصة عمل بأرقام كبيرة جدًا".

وأضاف: "بقول لكل أب وأم موجودين وبقول للإعلام عايزين نسوق الفكرة، ونخليها واضحة، الآباء والأمهات بيقعدوا أمام مراكز التعلم والدروس الخصوصية، مستنين عيالهم، ولو قعدوا في أماكن التدريب لقطاع الاتصالات الوضع هيختلف والشغل مفتوح للجميع".

الرئيس السيسي حكاية وطن الاتصالات تكنولوجيا المعلومات مؤتمر حكاية وطن

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