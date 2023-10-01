وزير الاتصالات: أنفقنا 16 مليار جنيه آخر 5 سنوات لتطوير هيئة البريد

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أكثر الهيئات التي أعدنا صياغة دورها هي هيئة البريد المصري، والذي تتمتع بثقة المواطن، وخاصة أهالينا في مختلف المناطق الريفية والقرى.

وقال خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة: بدأنا تطوير هيئة البريد المصري، والتطوير اشتمل على تطوير المكاتب حتى تليق شكلا باستقبال المواطن، وانتهينا من تطوير 3750 مكتب، من اصل 3900 مكتب قديم.

وتابع: أضفنا 526 مكتب بين ثابتة ومتنقلة من أجل نشر الخدمات وضمان قرب مكتب البريد من المواطن في مختلف أنحاء القطر، وعملنا على إثراء منظومة الخدمات التي يقدمها البريد المصري.

وأردف: بالتعاون مع البنك المركزي قدمنا خدمات مالية من خلال البريد مثل التأمين متناهي الصغر والإقراض الاستهلاكي وعملنا خطة لنشر صراف الآلي لنيسر للمواطن الحصول على سيولة دون الاضطرار إلى دخول المكتب، وأيضًا تخفيف الأعباء على المكاتب من خلال نشر الماكينات.

وأوضح، أن هيئة البريد كان لديها 300 مكنة atm فقط على مستوى الجمهورية، الآن أصبح لدينا 1840 مكنة وخلال العامين القادمين نستهدف تركيب 2000 مكنة إضافية، منوها أن 16 مليار جنيه استثمارات تم ضخها لتطوير هيئة البريط آخر 5 سنوات.