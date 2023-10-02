بسبب زوجته السابقة.. هل تشاجر "بن أفليك" وجينيفر لوبيز" فى سيارتهما؟ (صور)

يبدو أن الأمور تتجه إلى التوتر بين الثنائي جينيفر لوبيز وبن أفليك، بسبب علاقة الأخير الوطيدة مع زوجته السابقة ووالدة أطفاله الممثلة جينفر جارنر.

وتم رصد الثنائي "بن لوبيز" بينما كان الاثنان يتجولان في لوس أنجلوس يوم الجمعة الماضية، حيث ظهرا في الصور التي حصلت عليها صحيفة page six، أفليك يشير بطريقة انفعالية للغاية أثناء وجوده في مقعد السائق في سيارته بينما كانت لوبيز تستمع إليه وعلى ملامحها يبدو الاستياء.

جينيفير لوبيز وبن افليك

"أفليك" غاضب و"لوبيز" تشعر بالاستياء

وفي مرحلة ما من الصور المتداولة، نظرت مغنية "Jenny From the Block" إلى الأمام بغضب بينما كان نجم "Justice League" يتحدث إليها، بإنفعال.

جينيفير لوبيز وبن افليك

وأظهرت لقطة أخرى لوبيز، 54 عامًا، وهي تحدق بنظرات غير راضية في أفليك بينما يواصل الممثل الحديث.

على الرغم من كيف تبدو اللحظة في الصور، نقلت page six عن مصدر مطلع مقرب من الزوجين، أنه "لم يكن هناك شيء ساخن بشأن مناقشتهما"، مؤكدًا أنهما كانا يتحدثان حول أمور روتينية.

ولم يستجب ممثلو لوبيز وأفليك لطلب الموقع المذكور للتعليق، على شائعات الخلاف.

جينيفير لوبيز وبن افليك

لقطات "بن أفليك" مع زوجته السابقة

في حين أنه من غير الواضح ما الذي كان يناقشه الثنائي، فمن المؤكد أن "أفليك" تصدر عناوين الأخبار مؤخرًا بعد مشاركة لحظة رومانسية في سيارته مع زوجته السابقة جنيفر جارنر وإحدى بناتهما.

فيما تؤكد تقارير مختلفة، أن الزوجان السابقان يحافظان على علاقة أبوة ودية مشتركة منذ انفصالهما في عام 2015، ولاسيما أن كل منهما تخطى العلاقة القديمة، فقد ارتبط "أفليك" بخطيبته القديمة "لوبيز" منذ يوليو 2022، بينما تواعد جارنر رجل الأعمال جون ميلر.

جينيفير لوبيز وبن افليك

ويواصل بن أفليك وجينيفر جارنر، إثبات أنهما أكثر الثنائيات ودية بعد الانفصال، حيث تم تصويرهما وهما يجتمعان في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، الثلاثاء الماضي، ويبدو أنهما أجريا محادثة قصيرة قبل أن تستقل "جارنر" سيارة زوجها السابق في رحلة معه.

فيما تتجه تقارير إلى أن "لوبيز" بدأت تشعر بالغيرة بسبب الصور التي يتم التقاطها بشكل متكرر لزوجها "بن أفليك" مع زوجته السابقة.