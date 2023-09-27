للمرة الثانية.. رصد "بن أفليك" مع زوجته السابقة ما موقف "جينفير لوبيز"؟

يواصل بن أفليك وجينيفر جارنر، إثبات أنهما أكثر الثنائيات ودية بعد الانفصال، حيث تم تصويرهما وهما يجتمعان في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، يوم الثلاثاء، ويبدو أنهما أجريا محادثة قصيرة قبل أن تستقل جارنر سيارة زوجها السابق في رحلة معه.

وقال تقرير لصحيفة PAGE SIX، إنه من غير الواضح إلى أين توجه نجوم فيلم Daredevil معًا.

ويأتي هذا اللقاء غير الرسمي بعد أسبوعين فقط من رصد الزوجين السابقين وهما يتشاركان لحظة عاطفية في نفس السيارة.

لقاءات متكررة بين “بن أفليك” و"جينفير جارنر"

وكشفت الصور، التي حصلت عليها Page Six حصريًا، أن طفلتهما سيرافينا البالغة من العمر 14 عامًا، كانت أيضًا في السيارة تقضي وقتًا مع والديها.

كما أن أفليك (51 عاماً) وجارنر (51 عاماً) لديهما ابنتهما فيوليت البالغة من العمر 17 عاماً وابنهما صموئيل البالغ من العمر 11 عاماً. وأعلنا أنهما انفصلا في عام 2015 - بعد 10 سنوات بالضبط من عقد قرانهما في جزر تركس وكايكوس - وسط شائعات بأن نجمة "Argo" خدعتها.

وفي النهاية تقدموا بطلب الطلاق بعد عامين وانتهوا من الحل في أكتوبر 2018.

وبعد سنوات، أعاد أفليك إحياء علاقته الرومانسية مع خطيبته السابقة جينيفر لوبيز، التي تزوجها في حفل مفاجئ في لاس فيجاس في يوليو 2022.

زفاف بن أفليك وجينفير لوبيز

احتفل الزوجان بزفافهما الذي دام عامًا واحدًا في سهرة ضمت عائلاتهما المختلطة .

ويبدو أن مغنية "On the Floor"، البالغة من العمر 54 عامًا، تدعم بشكل كامل العلاقة الودية بين زوجها وجارنر، وذلك بعد أيام فقط من التواصل بين الثنائي السابق لوبيز وأفليك في سوق محلي للسلع الرخيصة والمستعملة .

وانضمت إيمي، ابنة لوبيز، والتي تشاركها مع زوجها السابق مارك أنتوني، إلى الزوجين في نزهتهما.