رغم إضراب هوليوود.. من سيتألق على السجادة الحمراء فى مهرجان فينسيا؟

على الرغم من أن الكثيرين توقعوا أن 2023 سيكون العام الذي سيعود فيه مهرجان فينسيا السينمائي إلى شكله الطبيعي بعد سنوات جائحة كورونا، إلا أن الرياح المعاكسة غير المتوقعة الناجمة عن إضراب الكتاب والممثلين في هوليوود أجبرته على الوقوع مرة أخرى تحت براثن الأزمة الراهنة.

وعلى الرغم من أن مدينة فينسيا معروفة بسجادتها الحمراء الجذابة وحفلاتها التي تلي عروض الأفلام والندوات، إلا أن هذا العام لن يكون مليئًا بالنجوم بشكل مكثف، حيث إن العديد من الممثلين غير قادرين على عبور خطوط الإضراب في هوليوود - الذي بدأ مايو الماضي - للترويج لأعمالهم رغم منح بعض الإنتاجات، مثل فيلم السيرة الذاتية لفيراري للمخرج مايكل مان بطولة آدم درايفر، إعفاءات لأعضائها للمشاركة في مهرجان الأفلام.

ولكن في نفس الوقت سيشهد مهرجان فينسيا السينمائي ترحيبا ببعض نجوم الصف الأول على السجادة الحمراء رغم الإضرابات المستمرة بحسب التقارير العالمية.

من سيتألق على السجادة الحمراء في الدورة الثمانين لمهرجان فينسيا السينمائي؟

لن يكون هناك عدد كبير من المشاهير الذين يتألقون على السجادة الحمراء في المهرجان هذا العام، بسبب الإضرابات المستمرة والقيود التي يفرضها أعضاء نقابة ممثلي الشاشة - أي عدم الترويج للمشاريع الفنية.

وعلى الرغم من ذلك، فقد تأكيد رسميًا أن آدم درايفر وجيسيكا تشاستين وكاليب لاندري جونز ومادس ميكلسن من بين النجوم الذين سيحضرون المهرجان هذا العام.

ومن المتوقع أيضًا حضور كايلي سبايني وجاكوب إلوردي، اللذين يلعبان دور بريسيلا وإلفيس بريسلي في فيلم بريسيلا لصوفيا كوبولا، بالإضافة إلى بريسيلا بريسلي نفسها.

وحصلت جميع الأفلام المذكورة على إعفاءات مؤقتة من نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA نظرًا لأنها إنتاجات مستقلة.

أما طاقم أفلام مثل The Killer وMaestro وPoor Things - التي سيتم عرضها لأول مرة في المهرجان هذا العام - ليس من المتوقع ظهورهم على السجادة الحمراء.

وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية "آنسا"، من المرجح أن يكون كيفر ساذرلاند على السجادة الحمراء لتكريم آخر أفلام الراحل ويليام فريدكين، The Caine Mutiny Court Martial على الرغم من حقيقة أنه من إنتاج شوتايم وباراماونت جلوبال.

ومن بين صناع السينما الذين يشاع أنهم سيحضرون خلال المهرجان، ديفيد فينشر، وصوفيا كوبولا، وأفا دوفيرناي، ومايكل مان، ويورجوس لانثيموس، وودي آلن.

سيكون هناك مجموعة من المواهب العالمية في المهرجان، بما في ذلك أيقونة هونج كونج توني ليونج الذي سيتم تكريمه بجائزة الإنجاز مدى الحياة، والممثلة فاليري لوميرسييه هي من بين المواهب الفرنسية التي ستحضر عن فيلم Allen’s Coup De Chance وفيلم رومان بولانسكي The Palace الذي سيمثله فاني أردانت وجواكين دي ألميدا.

وتنطلق الدورة الثمانون لمهرجان فينسيا السينمائي الأربعاء 30 أغسطس وتستمر حتى 9 سبتمبر المقبل، ويبدأ المهرجان بفيلم الحركة الإيطالي Comandante، الذي حل محل الفيلم الافتتاحي الأصلي Challengers، وهو فيلم تم سحبه بسبب إضراب هوليوود.