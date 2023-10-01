الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيد القصير: قطاع الزراعة لم يتوقف خلال كورونا وحققنا نمو 4%

السيد القصير
السيد القصير

قال السيد القصير، وزير الزراعة إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي تم افتتاح 332 مجمع خدمي زراعي وإرشادي.

أضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي أنه لخصوصية الخدمات التي تقدم تم عمل مراكز زراعية مستقلة عن مراكز الخدمات الأخرى، ونتيجة لذلك فإن المساحة المزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بخلاف 3 مليون فدان ستدخل الخدمة خلال سنة ونصف أو سنتين.

المحاصيل التي حققت الاكتفاء الذاتي

وتابع أن الوزارة تساهم في الإنتاج المحلي 15% كما أن قطاع الزراعة لم يتوقف خلال فترة كورونا، وسجلنا 4% نمو إيجابي، والقطاع يستعين بعمالة كبيرة ونتيجة لذلك أكثر من 7و 8 مجموعات نحقق منها الاكتفاء الذاتي ونصدر منها وهي الفاكهة والخضر والأرز، واللحوم البيضاء، لافتًا إلى أن المحاصيل التي نعاني من فجوة  فيها هي القمح والمحاصيل الزيتية واللحوم الحمراء.

وزير الزراعة فترة كورونا الإكتفاء الذاتي الرئيس عبدالفتاح السيسي مراكز زراعية مستقلة

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