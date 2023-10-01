حكاية وطن.. الداخلية حرصت على تبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة دوليًا وإقليميًا

أوضح كتاب حكاية وطن مدى الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية للحفاظ على حقوق الإنسان، والذي أصبح أحد أهم استراتيجيات العمل الأمني منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم جمهورية مصر العربية.

حيث أوضح كتاب "حكاية وطن" أن وزارة الداخلية حريصة على نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في قطاع الشرطة، وتحرص أكاديمية الشرطة على تعزيز الأمن وتدريب الضباط على أحدث آليات حفظ الأمن في سياق من التعاون الدولي، ولذلك تم افتتاح المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام في يناير 2021

وهذا إلى جانب هدفه الرئيسي المتمثل في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية؛ للعمل ببعثات حفظ السلام، وتقديم جميع أوجه الدعم لأداء المهام بفاعلية وتزويد القوات بالخبرات والقدرات التي تتوافق مع متطلبات عمليات حفظ السلام الحالية والمستقبلية.

ويقوم المركز بتنظيم الفعاليات المختلفة مثل الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، حتى يتسنى نقل وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة دوليا وإقليميا في مجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية.

وفي ذات السياق تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لكوادر الشرطة ولغيرها في الدول العربية والأجنبية وطلبة الجامعات، ووصل إجمالي عدد هذه الدورات التدريبية وورش العمل في عام 2022 نحو 601 ورشة عمل ودورة تدريبية.