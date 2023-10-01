حكاية وطن.. الداخلية عززت الحماية لحقوق المواطنين فى كل مراحل العمل الأمنى 

تفاصيل مطولة سردها كتاب حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، ليوضح أمام الجميع ماذا قدمت وزارة الداخلية للحفاظ على حقوق الإنسان، حتى أصابت أحد أهم استراتيجيات العمل الأمني، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم جمهورية مصر العربية.

وكشف كتاب حكاية وطن عن حرص وزارة الداخلية على إصدار نشرات علمية عن حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز الحماية المقررة لحقوق الإنسان في مختلف مجالات ومراحل العمل الأمني.

وتقوم كلية الشرطة بدور بارز وفعال في عملية تأهيل الضباط وتطوير قدراتهم لا سيما بشأن احترام مبادئ حقوق الإنسان، حيث تقوم الكلية بتدريس مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية لطلبة الكلية، بالإضافة إلى تضمين العديد من المؤلفات الشرطية لموضوعات حقوق الإنسان.

كذلك تحرص الكلية على تنظيم محاضرات ثقافية لطلبة السنة الرابعة تتناول المشكلات العلمية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ حرياته الأساسية، ونقوم بإجراء مسابقات بحثية بين الطلبة في مجال حقوق الإنسان للتعرف على مدلولات ومفاهيم حقوق الإنسان والمحافظة عليها والإلمام الكامل بتوخي معايير الشرعية أثناء ممارسة العمل الشرطي عقب التخرج، فضلًا عن أنها تتيح الفرصة أمام الدارسين والطلاب لمعرفة كل ما يتصل بهذا المجال.