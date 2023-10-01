الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: تريليون جنيه لاستصلاح 4 ملايين فدان فى أرض صخرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث وزير الزراعة السيد القصير أن قطاع الزراعة يواجه تحديات مزمنة منذ قديم الزمن.

وقال الرئيس السيسي، خلال حضوره لفعاليات مؤتمر مؤتمر "حكاية وطن"، بين الرؤية والإنجاز: "فين الـ60 ألف فدان مبيتحسبوش عندك، انت قولت توشكي وشرق العوينات وسيوة، فين كوم إمبو، انت في الأرقام التي ذكرتها في التكلفة للاستصلاح، بتقول الفدان بيكلف 250 ألف جنيه، يعني إنت بتتكلم في تريليون جنيه".

وأضاف: "انت كاتبهم ليه قليل كده، ارجع كده، هنشيل الـ200 فدان، طب في مشروعات اللهون وكوم إمبو، بنتكلم علي 4 مليون فدان، أن بقول الكلام ده ليه، بس الوزير بيتكلم إن اللي هيدخل حيز الإنجاز في السنوات القادمة، لكن إحنا بنتكلم على المخطط له خلال سنة ونصف وبالكتير سنتين".

وتابع: "أن قولت وزير الزراعة مش عايز يقول الفلوس ليه، لا قول عشان الناس تبقي عارفة، إيه اإلا بيحصل وبيتنفذ علي الأرض، بنضيف 4 مليون فدان في أرض ظروف مصر مش مناسبة ولا في أمطار طول السنة، وأرض صخرية".

السيد القصير عبدالفتاح السيسي حكاية وطن

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