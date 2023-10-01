النيابة تطلب التحريات حول نشاط عصابة سرق أموالًا من داخل سيارة بالغربية

أمرت النيابة العامة، باستعجال التحريات في واقعة تشكيل عصابي سرق أموالًا من داخل سيارة في الغربية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية بلاغًا من مالك مكتب مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا باكتشافه كسر الزجاج الأمامي لسيارته الملاكي وسرقة مبلغ مالي من داخلها أثناء توقفها بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدري "الحشيش والهيروين" وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.