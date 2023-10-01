الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالسند يمامة: لم أجد أي معوقات في الشهر العقاري لعمل التوكيلات

جريدة الدستور

قال عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، إنه رغم حصوله على تزكية 26 نائبا هم جميع أعضاء الهيئة البرلمانية من حزب الوفد، واستيفاء هذا الشرط  للترشح للرئاسة، إلا أن بعض الوفديين أرادوا عمل توكيلات له، فقرر القيام بجولة ميدانية في الشهر العقاري ليرى ما يحدث، وتوجه لمكتبين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "ذهبت إلى مكتبين للشهر العقاري، لم أجد أي مرشح آخر، لم أجد أي معوقات خلال الجولات الميدانية، مواطنين بيعملوا توكيلات بيسر وسهولة، وأخذت صور مع البعض".

عبدالسند يمامة: الفرصة مواتية لخوض الانتخابات الرئاسية للي مش عايز يتلكك

وأكد أن المناخ مناسب، وأنه أول من أعلن الترشح لرئاسة الجمهورية، لأنه رأى المناخ مناسب، مردفا: "كل من تعرض لي بالانتقاد، كانت لأسباب شخصية، ونحن لدينا برنامج متكامل يتكلم في الشأن الداخلي والدولي، وقلت إن النيل بالنسبة لنا حياة، قلت يجب تغير سياسات، لم أجد أي تعرض ولا اعتراض من الحكم، الأمور سلسة، والمناخ السياسي جيد،  والفرصة مواتية للي مش عايز يتلكك، والتغيير ضرورة".

وأردف: "لم يتشنج إلا طرف نعلمه، ورسالتي  للمصريين، إن الاختيار الحسن في الانتخابات مرتبط بالبرنامج لكل مرشح، اسمع جيدأ لماذا أترشح، ورؤيتي، هذا هو المعيار الذي يجب أن نختار على أساسه، وسنعلن البرنامج بوضوح، بعد المأخذ القانوني يتحدث عندما تنتهي فترة نظر الطعون".

وختم: "الفرصة مواتية وإذا لم نغتنمها لا نلومن إلا أنفسنا".

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