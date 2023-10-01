أسامة كمال: المطلوب نعرف عيوبنا ونحول حالنا للأحسن

حلل الإعلامي أسامة كمال، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، في يومه الثاني.

وقال خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: "لوعرفنا عيوبنا يمكن نتعامل معاها، ولو عرفنا مشاكلنا هنعرف نواجهها، ولو عرفنا نقصنا هنحاول نكمله".

وأضاف أنه ليس المطلوب أن تعرف عيبك لتنسحق أمامه وتقول لا يوجد فائدة، فكم من ناس من حولنا غيرت حالها للأحسن وأقرت بعيوبها ومشاكلها، ومنها الدكتور طه حسين الذي واجه مشكلة البصر بالإطلاع والبصر والبصيرة.

وأشار إلى أنه لدينا مشاكل لا بد من حلها وصفات لا بد من تغييرها وتبديلها، متابعًا: "وأن النهاردة مش بكلم حد بكلم نفسي بصوت عالي، وبقول أن عندي صفات محتاجه تتغير، وأسلوب لازم يتعدل".