الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لأول مرة بدءًا من الغد.. ظهور وصية "محمد حسنين هيكل" على شاشة الوثائقية

وصية هيكل
وصية هيكل

تعلن قناة "الوثائقية" عن انفرادها بعرض وصية الكاتب الصحفي  محمد حسنين هيكل، التي كتبها بخط يده في سبتمبر من عام 1997، قبل وفاته بنحو 19 عامًا. 

 

ويأتي ظهور وصية هيكل على شاشة "الوثائقية" وصفحتها الرسمية بدءًا من الغد، كأول ظهور لها، وهي تعكس جوانب إنسانية مهمة من حياة هيكل، كما تبيّن مشاعره، ورؤيته، ومواقفه تجاه كثير من القضايا والأشخاص المقربين.

 جدير بالذكر أن قناة "الوثائقية" عرضت الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، عشية الاحتفال بمئوية محمد حسنين هيكل، ومن المقرر عرض الجزءين الثاني والثالث من الفيلم على شاشة القناة قريبًا.

ويتضمن الجزء الثالث عرضًا وافيًا لأجزاء من الوصية.

وقد شهد الجزء الأول من الفيلم الظهور التليفزيوني الأول للسيدة هدايت تيمور، زوجة هيكل، وعدد من أفراد عائلته، كما شهد ظهور عدد من كبار الصحفيين والسياسيين في مصر والعالم، من بينهم الكاتب الإنجليزي أندرو نايت رئيس مجموعة صحف "تايمز" سابقًا، والأخضر الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر سابقًا، وآخرون. وصُوِّرَ الفيلم في 4 عواصم، هي: القاهرة، وباريس، ولندن، وعمّان.

الوثائقية سبتمبر هيكل إنسانية وصية ظهور

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