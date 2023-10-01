الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الوطنية للانتخابات: عدد قليل من مكاتب التوثيق تعطل بها نظام العمل الإلكترونى

جريدة الدستور

كشفت الهيئة الوطنية لـ الانتخابات عن أنه تم الدفع بأعداد إضافية من الموظفين والأجهزة اللوحية المخصصة لاستصدار نماذج تأييد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، جاء في سبيل تسريع وتيرة استصدار نماذج التأييد والقضاء التام على الزحام بتلك المقار.


وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها أشرفت بشكل مباشر على إصلاح الأعطال الفنية التي طرأت بصورة مفاجئة في عدد قليل من مكاتب التوثيق، والتأكد من الناحية الفنية من عدم تكرارها مجددًا.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تُراعي في كل إجراءاتها ما نص عليه القانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة، والتي تستهدف جميعها تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، والتحقيق في أي شكاوى قد ترد إليها وتتعلق بحدوث مخالفات أو أخطاء، والتدخل لتصحيحها وإعمال أحكام القانون بشأنها.

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