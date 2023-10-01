حسن الرداد يحفز جمهوره للمشاركة معه فى بث مباشر داخل فيلم "بلموندو"

أعلن صناع فيلم "بلموندو" للنجم حسن الرداد عن فكرة جديدة يشارك من خلالها الجمهور في أحد مشاهد الفيلم الذي يتم تصويره حاليًا.

وأعلن الرداد أن هناك مشهدًا سيتم تصويره الساعة العاشرة مساء اليوم، ويتضمن بثا مباشرا للشخصية التي يجسدها في الفيلم، وهناك فرصة لمن يتفاعل مع هذا البث للظهور ضمن هذا المشهد.

وقال عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: "مين عايز يطلع معايا في فيلم "بلموندو"، عندي لقطة مهمة جداً في الفيلم ، وهي عبارة عن لايف ضمن أحداث الفيلم، يعني كل الناس إللي هتشارك معايا في اللايف، هتبقى طالعة معايا في الفيلم، وكل تعليقاتها وآرائهم في شخصية الفيلم، مستنيكم".

يشار إلى أن فيلم "بلموندو" إنتاج رويال صن للإنتاج والتوزيع الفنى، وبطولة حسن الرداد، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتوالى الأحداث.