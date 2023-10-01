وسط إدانات عربية.. القصة الكاملة لحادث التفجير الإرهابى الذى ضرب تركيا

فجّر مهاجمان قنبلة أمام مبان حكومية تركية في قلب أنقرة، الأحد، فيما قالت السلطات إنه هجوم إرهابي أدى إلى مقتل وإصابة ضابطي شرطة.

وأعلن مسلحون أكراد في وقت لاحق مسئوليتهم عن الانفجار، الذي يعد الأول في العاصمة التركية منذ عام 2016، ووقع على بعد أقل من ميل واحد من مبنى البرلمان، قبل ساعات من عودة المشرعين بعد عطلة صيفية استمرت ثلاثة أشهر.

أردوغان ينتقد الهجوم الإرهابي

وفي خطاب ألقاه بمناسبة إعادة الافتتاح، انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان الهجوم الصباحي ووصفه بأنه "آخر رفرفة الإرهاب" بحسب صحيفة الجارديان.

أضاف أردوغان: “أن من يهددون سلم وأمن المواطنين لم يحققوا أهدافهم ولن يفعلوا ذلك أبدًا”.

المسئولون عن التفجير الإرهابي

وأعلنت جماعة صقور حرية كردستان، وهي فرع من الجماعة الكردية المسلحة، حزب العمال الكردستاني، مسئوليتها عن الهجوم. وكانت الجماعة نفسها مسئولة عن تفجيرين ضربا العاصمة التركية عام 2016.



وقالوا في بيان نشرته وكالة أنباء كردية: "كان من المتصور على وجه التحديد أن يتم تنفيذ هذا الإجراء في يوم افتتاح البرلمان، بالقرب من مبنى البرلمان".

وأضافت المجموعة أنه تم اختيار وقت الهجوم لتجنب سقوط أعداد أكبر من الضحايا، قائلين: "لقد تم الأمر كما هو مخطط له، دون أي عقبات".

الداخلية التركية تكشف ملابسات الهجوم الارهابي

وقال علي يرليكايا، وزير الداخلية، على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقا، إن مهاجمين اقتربا من مبنى مديرية الأمن العام في حوالي الساعة 9.30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد في مركبة تجارية.

وبحسب يرليكايا، قام أحدهم بتفجير عبوته الناسفة، فقتل نفسه أثناء العملية، فيما قتل الثاني برصاص قوات الأمن المتمركزة خارج المبنى.

وأضاف أن اثنين من ضباط الشرطة أصيبا بجروح طفيفة في الحادث.

كما ألمح أردوغان أيضًا إلى التغييرات المحتملة في الدستور التركي في الدورة البرلمانية المقبلة، بعد الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا العام حيث حذر خصومه من تركيز السلطة بشكل متزايد حول الرئاسة.

وفي إشارة إلى الانقلاب العسكري الذي تم إحباطه في عام 2016، قال أردوغان إن تركيا "تستحق أن تتوج نضالها من أجل الديمقراطية بدستور مدني. دعونا لا نؤخر هذا الشوق".

تداعيات الهجوم الارهابي في تركيا

وبعد الهجوم، أغلقت السلطات أحد الطرق الرئيسية في العاصمة التركية، والذي يمر بالقرب من عدد من مؤسسات الدولة بما في ذلك مبنى البرلمان.

أعلنت الشرطة أيضًا أنها ستنفذ تفجيرات محكومة تحسبًا لحوادث الطرود المشبوهة في أجزاء أخرى من المدينة.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة، أصدرت محكمة السلام الجنائية التركية في أنقرة حظرًا على الوصول إلى وسائل الإعلام والنشر حول الهجوم.

إدانات دولية للتفجير الارهابي

توالت الإدانات العربية لحادث التفجير الذي وقع بالعاصمة التركية أنقرة، وأدى إلى إصابة عنصري أمن.

وأدانت مصر بـ"أشد العبارات"، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بالداخلية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم تضامنها الكامل مع تركيا حكومة وشعبًا، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

وشددت مصر على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.

فيما أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بتركيا.

وفي عمان، أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، في العاصمة أنقرة.

وأدانت الجزائر بشدة "الهجوم الإرهابي الآثم" الذي استهدف مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الأحد، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة أثناء تأديتهما لمهام الواجب الوطني.

الجامعة العربية تندد بالهجوم الإرهابي

كما أدان جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع في تركيا صباح اليوم.

وقال رشدي في بيان، إن هذا العمل الإرهابي أيًا كانت الجهة التي تقف وراءه، مدانٌ ومرفوض، مُضيفًا أن الكثير من الدول العربية واجهت، ولا تزال، أنشطة إرهابية لزعزعة الاستقرار، وأن الإرهاب يفشل في تحقيق أهدافه دومًا، وهو مرفوض في كل مكان ولا ينبغي التسامح معه أو اعطاؤه الذرائع والحجج.