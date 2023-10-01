الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 13 شخصًا على الأقل في حريق بملهى ليلي بإسبانيا

حريق بملهى ليلي في
حريق بملهى ليلي في إسبانيا

لقى ما لا يقل عن 13 شخصًا حتفهم في حريق في ملهى ليلي إسباني مجاور الأحد، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى مع استمرار عمال الإنقاذ في البحث عن المفقودين.

وخارج الملهى، احتضن الشباب بعضهم البعض بينما كانوا ينتظرون الحصول على معلومات بعد الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من الصباح في ملهى تيتري الليلي المكون من طابقين، والذي يسمى أيضًا فوندا ميلاجروس، على مشارف مدينة مورسيا الجنوبية.

تفاصيل الحريق

قال أحد الناجين، الذي لم يتم الكشف عن هويته، لوسائل الإعلام المحلية: "أعتقد أننا غادرنا ما بين 30 ثانية إلى دقيقة واحدة قبل أن تنطلق أجهزة الإنذار وتنطفئ جميع الأضواء، وتسمع صرخات تقول إن هناك حريقًا".

أضاف  "خمسة من أفراد الأسرة واثنين من الأصدقاء في عداد المفقودين"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال دييغو سيرال، المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإسبانية، للصحفيين، إنه تم العثور على القتلى في ملهى فوندا الليلي، وهو أحد الأماكن الثلاثة المجاورة، التي تعرضت لمعظم الأضرار، بما في ذلك انهيار السقف.

أضاف سيرال أن الانهيار يجعل من الصعب تحديد مكان الضحايا وتحديد مكان أو كيفية اندلاع الحريق بالضبط، لافتًا أن التعرف على الجثث سيستغرق وقتا أيضا، مضيفا أن رجال الإطفاء يواصلون العمل في مكان الحادث.

استمرار عمليات انتشال الجثث

وقال خوسيه باليستا، عمدة مدينة مورسيا، إن الحريق اندلع حوالي الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (4 صباحًا بتوقيت جرينتش)، الأحد، وكان "خطيرًا للغاية"، مضيفًا أنه "لا تزال هناك جثث يتعين انتشالها".

أضاف أن رجال الإطفاء الذين تم إرسالهم إلى مكان الحادث عند الساعة السابعة صباحا تمكنوا من إخماد الحريق بحلول الثامنة صباحًا.

وقالت ماريا دولوريس ألبيلان، المتحدثة باسم ملهى "تياتر" الليلي للصحفيين، إن الحريق نشأ في لافوندا، قبل أن ينتشر إلى الناديين المجاورين. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن عدة احتفالات بأعياد الميلاد أقيمت في ذلك الوقت.

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