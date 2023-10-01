الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أعظم الرجال.. أبطال أكتوبر يستعيدون ذكريات النصر: «عبرنا بشجاعة.. وقبَّلنا رمال سيناء»

أكتوبر
أكتوبر

٥٠ عامًا مضت ولا تزال أجواء نصر أكتوبر تلمس قلوبنا، فقد نجح الجندى المصرى فى تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يُقهر، واستطاع بحسن التخطيط والتدريب الجيد والحماس أن يحقق النصر، ليظل يوم ٦ أكتوبر عيدًا نستعيد معه كل عام الأمجاد، ليتعرف الجيل الجديد على تضحيات أجدادنا، فى سبيل أن نحيا اليوم على أرض مصرية حرة يملكها أبناؤها.

«الدستور» حاورت عددًا من أبطال حرب أكتوبر، الذين فتحوا لنا صندوق ذكرياتهم مع هذا اليوم المجيد، وتحدثوا عن مشاعر الحزن والألم ومشاعر الفرحة والنصر بين فترتى حرب الاستنزاف ومعركة العبور، كما تحدثوا عن أسرار إعادة بناء الجندى المصرى الذى تمكن من الدفاع عن وطنه، وتحقيق المستحيل لتحرير الأرض.

 

الرقيب ميشيل عزب: صُمت رمضان مع زملائى المسلمين.. ورددنا «الله أكبر» معًا يوم العبور

الرقيب سيد رفعت: السادات قال لى «هنحارب».. ورديت عليه: «جاهزين يا فندم».. وفى ساعة العبور دمرنا كل نقاط العدو

العريف أحمد حميدة: نفذنا كوبرى العبور فى 20 دقيقة بدلًا من ساعة.. وأسرنا عليه 82 إسرائيليًا

 

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