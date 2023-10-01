بنك مصر يطلق مبادرة Super She لتأهيل القيادات النسائية الشابة

احتفى بنك مصر بالقيادات النسائية المؤهلة لمبادرة Super She بالبنك مؤخرا، بحضور الدكتورة مايا مرسى- رئيس المجلس القومي للمرأة وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهاني السمرة رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك والزميلات بالبنك اللاتي اجتزن المرحلة التمهيدية لمبادرة Super She.

تمكين المرأة

وتهدف المبادرة الى تأهيل الكفاءات الشابة من السيدات داخل البنك والحفاظ على المواهب القيادية، وتمكين المرأة من الوصول إلى مستوى جديد من الثقة القائمة على المعرفة وتجهيز القيادات الشابة النسائية للتعلم والمشاركة والتعبير عن ثقافة التغيير ونشرها في بيئة العمل والتغلب على التحديات والتحيزات الثقافية التي تواجهها المرأة في العالم التنفيذي ومساعدة المرأة على استثمار طاقتها وقدراتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها.

تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل

ومن الجدير بالذكر حرص بنك مصر الدائم على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العمل، حيث يتيح البنك للعاملات به فرص متساوية للتدريب والترقي والوصول للمناصب القيادية به وقد ارتفعت نسبة العاملات بالبنك الى 38 % عام 2022 من إجمالي عدد العاملين بالبنك مقارنة بنسبة 37.6% في عام 2021، وقد وصل عدد العاملات بفروع البنك الى أكثر من ثمانية آلاف امرأة عاملة مما يؤكد على حرص البنك على تمكين المرأة.

تنمية الموارد البشرية

ويولى بنك مصر أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب إيمانًا من البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة وأيضًا أن جزء كبير من قوة القطاع المصرفي المصري يكمن في قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.

هذا وقد توجت جائزتى مجلة "ذا ديجتال بانكر" ومجلة "جلوبال براندز" العالميتان جهود بنك مصر في مجال تنمية الموارد البشرية، حيث حصد بنك مصر مؤخرا على جائزة أفضل برنامج لتدريب وتطوير الموظفين في الشرق الأوسط وافريقيا 2023 من مجلة “ذا ديجتال بانكر" العالمية، كما حصل على جائزة أفضل استراتيجية في مجال التنمية البشرية في مصر لعام 2023 من مجلة "جلوبال براندز" العالمية.

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