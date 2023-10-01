الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تقارير تثبت وجود بعثات تدريبية بريطانية وأمريكية داخل أوكرانيا قبل الحرب.. ما القصة؟

أوكرانيا
أوكرانيا

كشف الدكتور محمد أبو العينين، الباحث والكاتب السياسي، السبب وراء إصرار بريطانيا على إرسال مدربين بريطانيين إلى الأراضي الأوكرانية، رغم تدريب الأوكران داخل بريطانيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "البعثات التدريبية البريطانية والأمريكية، موجودة وفق لتقارير صحفية ورسمية من داخل وزارة الدفاع البريطانية منذ 3 سنوات ويمكن قبل ذلك".

وأضاف: "نحن أمام مشهد متشابك ومعقد ـ نعلم أن أوكرانيا تمثل القاصرة الشرقية لأوروبا، والسيطرة على هذه البقعة من قبل أي قوة دولية، وهي أرض منبسطة وسهلية وممتدة، يمثل خطرًا استراتيجيًا على أوروبا".

وتابع أبو العينين: "نحن أمام مشكلة شديدة التعقيد، ولكن تواجد البعثات التدريبية سابق على هذا التاريخ ولفترة طويلة، ولكن ما تم استحداثه هو القدرات العسكرية التي أحدثت خسائر كبيرة ولكن استمرار أمد الحرب دفع الأطراف المتصارعة رفع سقوف الإمدادات".

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