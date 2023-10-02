مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر
مع بداية اليوم في الصباح الباكر يحرص المسلمين من جميع البلدان بشكل يومي معرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 في محافظات مصر، لأداء الصلاة في وقتها المحدد، وتأدية فريضة الله، أملا في أن يرزقهم الله راحة البال والصحة.
مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في محافظات مصر
تستعرض لكم "الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 2-10-2023 فى عدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وصلاة شروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين
مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الإثنين 2 أكتوبر
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 09: 4
موعد صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية اليوم الإثنين 2 أكتوبر
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 12:49
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 4:13
موعد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 2 أكتوبر 8:04 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين 2 أكتوبر
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 12:40
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 4:04
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 2 أكتوبر 7:55 م.
مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 2 أكتوبر بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
وقت صلاة الظهر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 12:32
موعد صلاة العصر 3:57
وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 2 أكتوبر 6:31 م
وقت صلاة العشاء 7:46 م.
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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 أكتوبر فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 12:38
موعد صلاة العصر 03: 4
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 2 أكتوبر 7:50 م