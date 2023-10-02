مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

مع بداية اليوم في الصباح الباكر يحرص المسلمين من جميع البلدان بشكل يومي معرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 في محافظات مصر، لأداء الصلاة في وقتها المحدد، وتأدية فريضة الله، أملا في أن يرزقهم الله راحة البال والصحة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في محافظات مصر

تستعرض لكم "الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 2-10-2023 فى عدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وصلاة شروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الإثنين 2 أكتوبر

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 5:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:44

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 09: 4

موعد صلاة المغرب 6:42 م

موعد صلاة العشاء 7:59 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية اليوم الإثنين 2 أكتوبر

وقت صلاة الفجر 5:25 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 12:49

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 4:13

موعد صلاة المغرب 6:46 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 2 أكتوبر 8:04 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين 2 أكتوبر

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 12:40

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 4:04

موعد صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 2 أكتوبر 7:55 م.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 2 أكتوبر بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:10 ص

وقت صلاة الظهر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 12:32

موعد صلاة العصر 3:57

وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 2 أكتوبر 6:31 م

وقت صلاة العشاء 7:46 م.

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 أكتوبر فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 12:38

موعد صلاة العصر 03: 4

موعد صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 2 أكتوبر 7:50 م