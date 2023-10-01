تصدرت محركات البحث على جوجل.. القصة الكاملة لـ"حفرة المغرب بعد الزلزال"

كان لزلزال المغرب آثاره المدمرة، ولكن أكثر ما أثار الجدل هو ظهور حفرة عميقة عقب زلزال المغرب، وقد كثر البحث حول حفرة المغرب العميقة التى ظهرت عقب الزلزال.

بدأت قصة الحفرة التى تصدرت المحركات الاولى للبحث على جوجل بظهور حفرة عميقة ظهرت بشكل مفاجئ هذا الأسبوع في إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب، مما بثت الحيرة والرعب في قلوب السكان.

صاحب قطعة الارض التى حدثت فيها تلك الحفرة أصدر العديد من التصريحات للمواقع الإلكترونية في المغرب وكشف عن القصة وتوقيتها وكيف تعامل معها، قال صاحب قطعة الأرض، التي ظهرت فيها الحفرة بمنطقة "حد أولاد فرج"، إنه تفاجأ بالواقعة صباح يوم الخميس 28 سبتمبر، مؤكدًا أنه عندما ظهرت هذه الحفرة قد أحتار فى التصرف فيها لانها عميقة وقد تضر بأطفال المنطقة التي ظهرت فيها الحفرة.

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استكمل حديثه عن حفرة الزلزال العميقة قائلًا إنه قد قام بإخطار السلطات المحلية والأمنية بما حدث، حيث حضر بعض المسؤولين إلى عين المكان، وقرروا إحاطتها بالحبل، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة ومعرفة ماهي حقيقة هذه الحفرة وكيف سيتم التصرف معها خلال الأيام المقبلة.

حسبما قالت السلطات عن هذه الحفرة فقد أكدت أن عمق الحفرة هو 60 مترًا وعرضها يتجاوز 20 مترًا، وقالت السلطات أنها تشكل خطرًا على أبناء المنطقة.

هذه لم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها حفرة تثير الجدل هكذا حيث ظهرت حفرة في منطقة قونية التركية، وهي الثانية من نوعها بعد الحفرة الأولى التي اكتشفها السكان عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا يوم السادس من شهر فبراير دون أن يُعرف حتى الآن ما إذا كان ظهور هاتين الحفرتين على علاقة بالزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة قبل أكثر من 8 أشهر.