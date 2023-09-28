عاجل.. المغرب تعلن ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد

أعلنت الحكومة المغربية، ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2960 حالة وفاة.

وفي تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن فرق الإنقاذ مستمرة بالعمل، مطالبًا السكان بالإبلاغ عن أي حالة اختفاء لمساعدة فرق الإنقاذ.

وأعرب "بايتاس" عن أمله بأن يتم الانتهاء من عمليات إحصاء المنازل المدمرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.

بدوره، قال حمزة أد موسى، رئيس المجلس الإقليمي لإقليم الحوز، (بؤرة الزلزال)، إن "الاعتماد على بعض التقنيات الحديثة ساهم بتسريع عملية البحث"، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ بذلت جهدًا كبيرًا ولفترات طويلة في الإقليم للبحث عن المفقودين.

وتوقَّع رئيس المجلس الإقليمي لإقليم الحوز، ارتفاع حصيلة القتلى، في ظل وجود حالات حرجة بين مصابي الزلزال داخل مستشفى مراكش.

وفي 8 سبتمبر، تعرضت مدن مغربية بينها: العاصمة الرباط، ومراكش الدار البيضاء، ومكناس، لزلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وخلّف إلى جانب 2960 وفاة، أكثر من 6100 إصابة، إضافة لدمار كبير في المباني السكنية والبنية التحتية.

وأقرَّ الديوان الملكي المغربي خطة لتقديم رواتب شهرية، وتعويضات مالية لأصحاب المساكن المدمرة كليًا أو جزئيًا.