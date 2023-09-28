الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. المغرب تعلن ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد

أثار زلزال المغرب
أثار زلزال المغرب

أعلنت الحكومة المغربية، ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2960 حالة وفاة.

وفي تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن فرق الإنقاذ مستمرة بالعمل، مطالبًا السكان بالإبلاغ عن أي حالة اختفاء لمساعدة فرق الإنقاذ.

وأعرب "بايتاس" عن أمله بأن يتم الانتهاء من عمليات إحصاء المنازل المدمرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.

بدوره، قال حمزة أد موسى، رئيس المجلس الإقليمي لإقليم الحوز، (بؤرة الزلزال)،  إن "الاعتماد على بعض التقنيات الحديثة ساهم بتسريع عملية البحث"، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ بذلت جهدًا كبيرًا ولفترات طويلة في الإقليم للبحث عن المفقودين.

وتوقَّع رئيس المجلس الإقليمي لإقليم الحوز، ارتفاع حصيلة القتلى، في ظل وجود حالات حرجة بين مصابي الزلزال داخل مستشفى مراكش.

وفي 8 سبتمبر، تعرضت مدن مغربية بينها: العاصمة الرباط، ومراكش الدار البيضاء، ومكناس، لزلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وخلّف إلى جانب 2960 وفاة، أكثر من 6100 إصابة، إضافة لدمار كبير في المباني السكنية والبنية التحتية.

وأقرَّ الديوان الملكي المغربي خطة لتقديم رواتب شهرية، وتعويضات مالية لأصحاب المساكن المدمرة كليًا أو جزئيًا.

الحكومة المغربية مجلس الوزراء فرق الإنقاذ المنازل المدمرة المغرب

الأكثر قراءة

عاجل.. المغرب تعلن ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد

عاجل.. المتهم بإزهاق روح موظفة الآثار بجامعة القاهرة ينهى حياته فى الإسكندرية

عاجل.. العاصفة إلياس تضرب اليونان قرب مدينة فولوس وتغلق الطرق المؤدية للميناء

عاجل.. إحباط محاولة انقلاب فى بوركينا فاسو واعتقال عدد من الضباط

عاجل.. نيوكاسل يفوز على مانشستر سيتى ويقصيه من كأس الرابطة

موعد بداية الفصل الدراسي الأول فى المدارس الأزهرية 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم