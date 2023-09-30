السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل اقتصادى يوضح الإجراءات التى اتخذها المغرب لتخفيف آثار التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور إدريس عيسوي، محلل اقتصادي، إن المغرب يواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية ومنها فترات الجفاف، والتي يشكو منها منذ سنوات، حيث إن الأمطار تقرر إذا كان الموسم جيدًا أو متوسطًا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المغرب له مجموعة من المخططات ومنها توفير "الحليب واللحوم البيضاء والحمراء"، وإدخال القطاع الخاص وكلها عوامل مكنت المغرب من تلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أنه كان هناك برنامج لاستقبال بقرة حلوب  للأسر ذات الدخل المتوسط في بعض المناطق والتي أصبحت مصدرًا للدخل لكثير من العائلات. 

علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وتابع أن المغرب أقام مجموعة من علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي كان لها دور مهم للاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن الملك الراحل حسن الثاني، كان قد قام بعمل زراعة بالري لمليون هكتار من خلال السدود التي تم إنشاؤها، وأهم شيء أن المغرب مصادر مياهه داخل الوطن وليس خارجه.

وأكد أن الري بالتنقيط واستعمال المياه التي تتم تحليتها من البحر ويتم تجهيزها في المعامل واستخدامها للزراعة، كما توجد المياه الموجودة داخل المدن والتي يجرى استخراجها وإعادة استخدامها في الزراعة.

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