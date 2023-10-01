الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أصيب شاب فلسطيني، مساء الأحد، بشظايا الرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت بالمنطقة الشرقية في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، أصيب بشظايا الرصاص الحي بالكتف ونقل إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالمستقرة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم مواطنا شمال أريحا.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من سكان مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري شمالا.

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نادي الأسير: ارتفاع عدد المعتقلين إلي 1319 معتقل 

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداري، إذ ارتفع عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية الشهر الماضي إلى 1319 معتقلا إداريا، منهم 20 طفلا، و4 أسيرات.

أوضح نادي الأسير في بيان اليوم أن هذه الأعداد لم تسجل منذ أكثر من 20 عاما، فيما بلغ عدد الأوامر حتى نهاية الشهر الماضي 2646، منها 269 صدرت خلال شهر سبتمبر الماضي وطالت بشكل أساسي أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها سنوات رهن الاعتقال الإداري، إضافة إلى أن الاحتلال منذ العام المنصرم بدأ باستهداف جيل جديد، لم يسبق أن تعرض للاعتقال.

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أضاف نادي الأسير الفلسطيني أن جريمة الاعتقال الإداري، تشكل اليوم أبرز القضايا الراهنة التي فرضت تحولا كبيرا على واقع قضية الأسرى بسبب ارتفاع أعدادهم، إلى جانب الأثر الكبير الذي مس المئات من العائلات، نتيجة لعمليات الاعتقال المتكررة لذويهم.

أشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الجريمة إلى تقويض الحالة النضالية والكفاحية المتصاعدة ضده، فضلاً عن أن جزءا منهم هم من المرضى ومن كبار السن والجرحى.

الرصاص الإحتلال الإسرائيلي قلقيلية أريحا قوات الاحتلال

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