الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات برنامج "المرأة تقود" بمحافظة كفر الشيخ

برنامج المرأة تقود
برنامج المرأة تقود

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدمًا هائلًا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفًا لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة، وعلى مدى 10 سنوات الأخيرة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانًا من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصًا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

وفي هذا الإطار، استقبلت جامعة كفر الشيخ اليوم الأحد، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبشي نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعضوات المجلس القومي للمرأة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات الجامعة، ومتحدي الإعاقة والشباب والرياضة، وذلك لعقد ندوة تعريفية عن (برنامج المرأة تقود فى المحافظات المصرية) ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع المحافظة أقيمت الندوة بمسرح الجامعة.

جامعة كفر الشيخ: المرأة المصرية لم تتوان في تقديم التضحيات

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالحضور الكريم فى رحاب الجامعة، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية لم تتوان عن تقديم التضحيات،  وبالتالي فإن تمكين المرأة المصرية فى مختلف ميادين الحياة التزام وطني يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، وقد لعبت وما زالت تلعب أدوارًا مهمة في تشكيل وصياغة ماضى وحاضر ومستقبل مصر، وأن التكامل بين مختلف سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، دعم حضور المرأة في قلب مسيرة العمل الوطني.

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