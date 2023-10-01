الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير النقل: نستهدف امتلاك مصر 10 موانئ جافة بحلول عام 2030

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر لم تكن تمتلك موانئ جافة قبل 2014، مشيرًا إلى أننا كنا نمتلك فى السابق 5 موانئ برية مع ليبيا والسودان وفلسطين بطاقة مليون عابر سنويًا، والآن مصر لديها 5 موانئ برية بطاقة 3 ملايين عابر، كما تمتلك مصر الآن 3 موانئ جافة و2 منطقة لوجستية.

حكاية وطن

وأوضح الوزير، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن "مصر تستهدف امتلاك 9 موانئ برية، بطاقة 4.5 مليون عابر، وتستهدف أيضًا امتلاك 10 موانئ جافة، ويكون عندنا حجم تداول 130 ألف حاوية سنويًا"، متابعًا: "ننشئ ميناء جافًا في العاشر من رمضان والقنطرة شرق الآن، ولدينا مخطط لإنشاء باقي العشرة موانئ الجافة بنهاية 2030".

وأردف: "الموانئ الجافة كلها نستهدف أن تكون ملاصقة لمناطق صناعية كبيرة عشان نجيب المواد الخام من الخارج من خلال الموانئ البحرية، وبعدها تُنقل المواد الخام إلى المناطق الصناعية من خلال الموانئ الجافة".

كامل الوزير: في 2030 ستكون لدينا شبكة موانئ مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

كامل الوزير وزير النقل موانئ جافة موانئ برية مؤتمر حكاية وطن

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